Все необходимые разрешения для начала работ по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» получены, сообщил в пятницу, 27 января, замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

«Все разрешения получены, те, которые необходимы», - ответил Яновский ТАСС на вопрос, нужны ли еще какие-либо разрешения турецкой стороны для работ по строительству «Турецкого потока».

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 г. холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток», готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По его словам, во второй половине 2017 г. начнется укладка газопровода в Черном море.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. За реализацию соглашения будут отвечать ПАО « Газпром » с российской стороны и компания «Боташ» (Botas) с турецкой стороны.

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