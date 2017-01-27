USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Турция

Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку» 27.01.2017 14:38

Все необходимые разрешения для начала работ по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» получены, сообщил в пятницу, 27 января, замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

«Все разрешения получены, те, которые необходимы», - ответил Яновский ТАСС на вопрос, нужны ли еще какие-либо разрешения турецкой стороны для работ по строительству «Турецкого потока».

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 г. холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток», готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По его словам, во второй половине 2017 г. начнется укладка газопровода в Черном море.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. За реализацию соглашения будут отвечать ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» (Botas) с турецкой стороны.

Ведомости

139количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьмиСын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕОВ Азербайджане мужчина совершил акт самосожженияБрэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТОВодитель «BakuBus» спас жизнь пассажиру - ФОТОВ Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТОИранская актриса отказалась ехать на «Оскар» из-за Трампа - ФОТОПоставщик рыбы требует от покупателя одного из супермаркетов Баку 100 тысяч манатов за критику – ФОТОШухрат Саламов попросил помощи у президентов Узбекистана и АзербайджанаВ Венеции утонул беженец на глазах у туристов, которые снимали его на камеру - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 января15:04 Цветочный ответ повару Нусрету Гёкче от флориста из Баку – ВИДЕО14:57 Бывший узник концлагеря: Холокост может повториться в еще больших масштабах14:53 «Гагарин погладил меня по голове». В Белгороде открылась выставка Интигама Акперова – ФОТО14:46 Рейналдо подпишет контракт на 2,5 года14:42 Трамп назвал Мадонну отвратительной14:38 Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»14:34 Шухрат Барлас: «Меня начали обливать грязью, унижать и оскорблять мою честь…» - ЭКСКЛЮЗИВ14:27 В Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТО14:20 Что ждет азербайджанскую экономику в 2017 году: мысли Президента14:16 Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана и Министерство соцполитики Украины подписали программу сотрудничества14:14 В субботу в Баку и на Абшероне может пойти снег14:06 Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТА13:57 На аукционе Центробанка определился средневзвешенный курс маната к доллару13:49 Президент «Трабзонспора»: «Отдадим Рамиля Шейдаева в аренду»13:44 Госдума РФ отменила уголовную ответственность за побои в семье