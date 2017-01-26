Верховный суд Греции (Arios Pagos) отклонил требование об экстрадиции 8 путчистов, бежавших из Турции после попытки военного переворота 15 июля 2016 года, сообщает Anadolu.

Группа путчистов приземлилась на вертолете в аэропорту греческого города Дедеагач в сопровождении самолетов F16 ВВС Греции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло более 240 человек.

Ф.Багирова