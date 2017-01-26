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Турция

Бинали Йылдырым: Бессмысленная война в Сирии должна быть прекращена 26.01.2017 17:32

Турция предпринимает шаги по прекращению бессмысленной войны в Сирии, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

По его словам, Анкара не только открыла двери для миллионов сирийских беженцев, но делает все возможное для прекращения шестилетнего конфликта в соседней стране, сообщает Anadolu.

Бинали Йылдырым отметил, что за последние шесть месяцев Турция выступила с рядом важных инициатив.

«Позиция Анкары по сирийскому конфликту стала началом процесса урегулирования в этой стране. Благодаря совместным шагам Турции, России и Ирана установлено перемирие, прекращено кровопролитие», - сказал турецкий премьер.

По его словам, целью Турции является укрепление перемирия, обеспечение продолжительности политического процесса в Сирии при участии других заинтересованных сторон в ООН.

«Путь к стабильности в мире лежит через обеспечение справедливости, - подчеркнул Бинали Йылдырым. - Укрепление мира в Сирии окажет влияние и на эффективность борьбы с терроризмом внутри Турции».

Ф.Багирова

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