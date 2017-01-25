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Турция

Эверест измерят вновь: Гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году 25.01.2017 12:25

Правительство Индии готово провести замеры высоты самой высокой точки планеты – горы Эверест (Джомолунгма).

Как передает Anadolu со ссылкой на ВВС, по предположению ученых, гора могла стать ниже в результате разрушительного землетрясения 2015 года в Непале.

Издание со ссылкой на главу правительственной комиссии Сварну Субба Рао сообщает, что экспедиция на самую высокую гору мира будет отправлена через два месяца.

Замеры займут, как предполагается, около месяца, еще две недели уйдут на расчеты.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в Непале 25 апреля 2015 года, высота горы сократилась на 1 метр.

Согласно предыдущим измерениям, проведенным Непалом несколько десятилетий назад, высота горы составляет 8848 м. 

Ф.Багирова

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