Двухдневная встреча по поиску путей политического урегулирования в Сирии была успешной, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров в Астане.

«Стороны конфликта обсудили пути укрепления режима перемирия и его распространения на всю территорию Сирии. Встреча имела большое значение с точки зрения повышения доверия сторон», - констатировал турецкий министр, сообщает Anadolu.

По словам Чавушоглу, стороны получили шанс высказать мнение по поводу дальнейших шагов в направлении мира в Сирии. «Надеемся, что итоги обсуждений в Астане внесут вклад в «женевский процесс» и станут переломным моментом для будущего Сирии», - отметил министр.

Министр привлек внимание к тексту совместной декларации по Сирии, принятой Турцией, Россией и Ираном в Астане. «В декларации был сделан акцент на суверенитете и территориальной целостности Сирии. Это очень важный момент, который поддерживает Анкара. Лучшее решение для Сирии – политическое, а не военное. Об этом Турция четко заявила и на обсуждениях в Казахстане», - продолжил глава турецкой дипломатии.

Министр также указал на значимость трехстороннего механизма мониторинга режима прекращения огня в Сирии. «Обеспечение перемирия очень важно. Мы ранее создали двусторонний механизм с Россией и сформировали два центра - в Анкаре и Москве. Посредством этих центров отслеживается соблюдение режима перемирия, а стороны, нарушающие перемирия, получают предупреждения от стран-гарантов», - напомнил Чавушоглу.

По его словам, теперь же создан новый – трехсторонний механизм, что также очень значимо, потому, что роль Ирана в предотвращении эскалации противостояния в Сирии безусловна. «Наряду с подконтрольными Дамаску формированиями, в Сирии действуют различные отряды, поддерживающие режим Башара Асада. Большинство из них, в том числе «Хезболла», поддерживаются Тегераном. Именно эти силы зачастую и являются виновниками нарушений перемирия в Сирии. Поэтому участие Тегерана в укреплении режима прекращения огня очень важно», - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что переговоры по Сирии будут продолжены 8 февраля в Женеве под эгидой ООН.

Ф.Багирова