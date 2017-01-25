Один турецкий военный погиб и пять получили ранения в ходе столкновений с боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" в районе сирийского Эль-Баба, сообщил в среду генштаб ВС Турции.

"Сегодня около 17.00 (совпадает с мск) в результате вооруженного столкновения с террористами ИГИЛ около Эль-Баба погиб один наш товарищ по оружию, еще пятеро получили ранения. Раненые были немедленно отправлены в больницу", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого военного ведомства.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

РИА Новости