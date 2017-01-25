Позиция Турции в отношении процессов на севере Сирии зависит от степени угрозы, исходящей из данного региона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с лидером Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной в Антананариву.

«Взгляды Анкары на происходящее у южных рубежей меняются в зависимости от степени угрозы. Если угрозы отпадут, то и позиция Турции по северу Сирии изменится», - отметил турецкий президент, сообщает Anadolu.

Президент привлек внимание к ходу операции «Щит Евфрата», в рамках которой предпринимаются шаги по освобождению сирийского города Эль-Баб от ИГИЛ.

Эрдоган прибыл на Мадагаскар в рамках визита в страны Восточной Африки. Глава Турецкого государства ранее провел встречи в Мозамбике и Танзании.

Президент Турции подчеркнул далее, что Анкара стремится развивать взаимовыгодное сотрудничество с африканскими государствами, а не колонизировать чью-либо территорию. «Мы сильны, пока едины», - сказал глава государства.

При этом Эрдоган сообщил, что проинформировал мадагаскарского коллегу об угрозе, исходящей от террористического течения Фетуллаха Гюлена.

По итогам визита президента Турции были подписаны 4 соглашения с Мадагаскаром.

Ф.Багирова