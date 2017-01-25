Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прокомментировал шаги Анкары по борьбе с террористами в Ираке и Сирии.

Как сообщает Anadolu, выступая на встрече с главами представительств правящей Партии справедливости и развития в регионах Турции, Йылдырым напомнил о своем недавнем визите в Ирак.

«Мы обсудили с властями Ирака тему борьбы PKK. Анкара продемонстрировала четкую позицию по вопросу неприемлемости присутствия террористов в районе Синджара на севере Ирака», - отметил премьер, заметив, что в ходе переговоров Багдаде и Эрбиле была также обсуждена тема борьбы с террористами ИГИЛ в районе города Мосул.

«Безусловно, шаги Анкары повысили престиж Турции в регионе. Те, кто еще год назад не учитывал фактора Турции в вопросе Сирии, ныне действуют в тесной связке с Анкарой. Это и есть показатель мощи Турции», - подчеркнул Йылдырым.

Ф.Багирова