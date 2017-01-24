Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханес Хан призвал поддержать Турцию в укреплении государственности и соблюдении ценностей Совета Европы.

«В общих интересах поддержать Турцию, в том числе в плане укрепления государственности и в усилиях, которые предпринимаются Евросоюзом и Советом Европы для поддержания всеобщих ценностей. Это по-прежнему страна, которая является кандидатом на вступление в ЕС», - сказал Хан, выступая во вторник в ПАСЕ.

Так еврокомиссар ответил на вопрос депутата от Нидерландов о том, стоит ли продолжать выплачивать Турции по 23 млн евро ежегодно для модернизации тюрем в стране.

Адресовали Йоханесу Хану и вопрос о перспективах вступления Турции в Евросоюз, подчеркнув тот факт, что процесс вступления длится более 10 лет, а сегодня ситуация в области прав человека в этой стране имеет тенденцию к ухудшению.

«Мы считаем важным развитие диалога с Турцией, ведется постоянный обмен информацией с турецким министром иностранных дел и министром по вопросам Европы. Вырабатывается современная методология по вступлению», - сказал Хан, признав, что работа длится уже не первый год и сфокусирована, преимущественно, на вопросах верховенства права, свободы СМИ и укрепления законодательства.

Еврокомиссар в своем выступлении говорил о значимости сотрудничества между Евросоюзом и Советом Европы, на что было выделено 20 млн евро.

«Евросоюз и Совет Европы – это не конкурирующие организации, они дополняют друг друга и нуждаются друг в друге, - сказал Хан. – Совет Европы – основа наших ценностей, в защиту которых выступают 43 государства-члена, взявшие на себя соответствующие обязательства».

23–27 января в Страсбурге проходит очередная зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Основные темы сессии – свобода СМИ и безопасность журналистов, вызовы в эпоху онлайн-медиа, необходимость борьбы с дискриминацией в киберпространстве.

Также члены Ассамблеи проведут дебаты на тему функционирования демократических институтов в Турции и Украине, ситуации в Сирии, Ливане, секторе Газа, а также вызовов региональной стабильности и европейской безопасности.

Елена Остапенко, Э.Т.