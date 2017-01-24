В Адане, в парке возле здания Дворца правосудия произошла перестрелка, в результате которой ранения получили 4 человека, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает Hürriyet, к месту происшествия приехали многочисленные медицинские и спасательные бригады.

Инцидент произошел в результате столкновения двух группировок по причине спора между двоюродными братьями. Среди отдыхающих в парке возникла паника.

Чтобы прекратить вооруженное противостояние полиция была вынуждена сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Раненые госпитализированы, остальные участники перестрелки задержаны.

Ф.Багирова