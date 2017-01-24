В Шанлыурфе при попытке незаконно пересечь сирийско-турецкую границу задержаны 5 террористов, в том числе, женщина.

Как сообщает Habertürk, в районе Джейланпынар силы жандармерии задержали троих членов террористической организации PKK/KCK («Курдская рабочая партия/Сообщество народа Курдистана»), позже были арестованы двое их сообщников.

Выяснилось, что задержанные лица собирались устроить самоподрывы в Турции, в частности, в метрополитене.

Взятые под стражу лица после прохождения медосмотра доставлены в суд.

Ф.Багирова



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