USD1.8311
EUR1.9659
RUB0.0307
Brent55.42
WTI52.42
Золото1 215.41
S&P 500 Index2 271.31
Nikkei 22518 999.02
Турция

Эрдоган начал визит в страны Восточной Африки 23.01.2017 10:37

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в страны Восточной Африки прибыл в город Дар-эс-Салам в Танзании.

Главу государства сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, сообщает Anadolu.

В рамках официального визита в Танзанию 22-23 января глава Турции встретится с президентом этой страны Джоном Помбе Магуфули.

Затем Эрдоган отбудет в столицу Мозамбика – Мапуту, где 24 января пройдет его встреча с президентом Филипе Ньюси.

В тот же день турецкий президент вылетит в Антананариву - столицу Мадагаскара, там 25 января состоится его встреча с главой Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина.

В целом, Эрдоган будет находиться с визитом в странах Восточной Африки 22-26 января.

В рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Танзанию, Мозамбик и на Мадагаскар будет в частности обсуждена тема передачи школ террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в ведение Фонда просвещения Турции (TMV). 

Как сообщил Anadolu глава совета директоров TMV Джем Зорлу, возглавляемый им фонд был создан по решению парламента Турции для продвижения достижений сферы образования на международной арене. 

«После неудавшейся попытки переворота, предпринятой 15 июля в Турции группой военных-членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), фонд проводит работу по передаче в ведение Турции школ FETÖ в странах, где они функционируют. В этой связи в ряде европейских стран откроются учебные заведения. В Гвинее, Сомали, сирийском Джераблусе и Нигере все школы переданы в ведение Фонда просвещения Турции. Кроме того, во многих странах, таких как Чад, Судан, Сенегал, Габон, Мавритания, Буркина-Фасо, подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании», - сказал Зорлу. 

По его словам, фонд принял меры по обновлению кадров в этих школах. Преподаватели в эти школы прибудут из Турции, кроме того, будет доставлено и оборудование, сказал глава фонда.

«Преподавательский состав, прошедший обучение в Европе, внесет вклад в образование наших студентов, которые учатся в братских и дружественных странах», - сказал Зорлу. 

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек. 

Ф.Багирова

226количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегТрамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурацииЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января11:05 Kapital Bank предлагает кредит до 20 000 манатов наличными на выгодных условиях10:52 Армяне начали преследовать узбекского историка за его книги о дашнаках, совершено нападение на его дом10:45 Заур Гахраманов: «Снижение курса лиры и маната не может повлиять на проекты SOCAR в Турции»10:43 Премьера клипа: Нигяр Джамал «Sus» - ВИДЕО10:37 Эрдоган начал визит в страны Восточной Африки10:32 ВС Армении в течение суток 36 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы10:31 Победа и поражение от «Карабаха» - ВИДЕО10:05 5 уникальных суперкаров, погибших в авариях - ФОТО09:51 Официальный курс маната ко всем валютам на 23 января09:43 Как мир разделился на сверхбогатых и супернищих - ФОТО09:35 Жертвами авиаудара по северо-востоку Сирии стали 6 детей09:28 До завершения работ в рамках БТК осталось 2 месяца, прогнозируют в Анкаре09:22 В Астане стартуют переговоры по Сирии09:18 Цена нефти снизилась на данных об увеличении числа буровых установок в США08:00 Китай сообщил о бурном росте рождаемости