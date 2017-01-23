Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в страны Восточной Африки прибыл в город Дар-эс-Салам в Танзании.

Главу государства сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, сообщает Anadolu.

В рамках официального визита в Танзанию 22-23 января глава Турции встретится с президентом этой страны Джоном Помбе Магуфули.

Затем Эрдоган отбудет в столицу Мозамбика – Мапуту, где 24 января пройдет его встреча с президентом Филипе Ньюси.

В тот же день турецкий президент вылетит в Антананариву - столицу Мадагаскара, там 25 января состоится его встреча с главой Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина.

В целом, Эрдоган будет находиться с визитом в странах Восточной Африки 22-26 января.

В рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Танзанию, Мозамбик и на Мадагаскар будет в частности обсуждена тема передачи школ террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в ведение Фонда просвещения Турции (TMV).

Как сообщил Anadolu глава совета директоров TMV Джем Зорлу, возглавляемый им фонд был создан по решению парламента Турции для продвижения достижений сферы образования на международной арене.

«После неудавшейся попытки переворота, предпринятой 15 июля в Турции группой военных-членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), фонд проводит работу по передаче в ведение Турции школ FETÖ в странах, где они функционируют. В этой связи в ряде европейских стран откроются учебные заведения. В Гвинее, Сомали, сирийском Джераблусе и Нигере все школы переданы в ведение Фонда просвещения Турции. Кроме того, во многих странах, таких как Чад, Судан, Сенегал, Габон, Мавритания, Буркина-Фасо, подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании», - сказал Зорлу.

По его словам, фонд принял меры по обновлению кадров в этих школах. Преподаватели в эти школы прибудут из Турции, кроме того, будет доставлено и оборудование, сказал глава фонда.

«Преподавательский состав, прошедший обучение в Европе, внесет вклад в образование наших студентов, которые учатся в братских и дружественных странах», - сказал Зорлу.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.



Ф.Багирова