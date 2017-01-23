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Турция

До завершения работ в рамках БТК осталось 2 месяца, прогнозируют в Анкаре 23.01.2017 09:28

До завершения работ в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс осталось около двух месяцев, сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

«Активные работы продолжаются, однако учитывая сложности зимнего периода, могу констатировать, что завершение работ в рамках БТК намечено на март-апрель текущего года», - сказал турецкий министр, передает Anadolu.

Относительно деталей проекта БТК, министр отметил, что от Карса до Баку будет действовать одна железнодорожная ветка, далее сообщение будет продолжено через Казахстан и Туркменистан до Китая. «Речь идет о серьезных объемах поставок по железнодорожной дороге – около 26,5 млн тонн грузов в год. Только Казахстан обещает направлять по БТК 10 млн. тонн», - сказал турецкий министр.

Арслан отметил, что около 10 процентов поставок грузов из Китая в страны ЕС осуществляется путем контейнерного сообщения, что равно 24 млн. тон. «Другие страны также учитывают данный фактор и расширяют сеть железных дорог. Потому, что срок поставок по южному или северному маршрутам, включая морское сообщение, составляет в среднем около 50 дней», - отметил глава ведомства.

«К примеру, что доставить груз из Китая в Великобританию, Германия или Францию уходит 45-62 суток. Если же использовать альтернативный коридор, частью которого и станет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, то срок поставок сократится до 12-15 дней», - добавил он.    

Ф.Багирова

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