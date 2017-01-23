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Турция

Эрдоган ударил в африканский тамтам – ФОТО – ВИДЕО 23.01.2017 17:48

В городе Дар-эс-Салам состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Танзанию в рамках поездки по странам Восточной Африки.

Президент Джон Помбе Магуфули встретил главу Турции в своей резиденции. Затем прошли переговоры глав двух государства в формате один на один и в расширенном составе, сообщает Anadolu.

Турецкую сторону на церемонии также представляли супруга президента Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, а также пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Церемония встречи главы Турции запомнилась интересным моментом: президент Эрдоган ударил в тамтам – традиционный африканский музыкальный инструмент.

Ф.Багирова

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