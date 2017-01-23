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Турция

Трамп не должен повторять ошибок Обамы в отношениях с Турцией, заявляют в Анкаре 23.01.2017 16:48

Дональд Трамп на посту главы Белого дома, предположительно, постарается внести изменения как в ближневосточную политику Вашингтона, так и его позицию в отношении других стран мира, заявил вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Нуман Куртулмуш.

«Хотелось бы надеяться, что новая администрация сделает ставку на мир на Ближнем Востоке и выступит с инициативами, которые позволят предпринять важные шаги в этом направлении», - отметил Куртулмуш.

По его словам, Анкара надеется на то, что Трамп не повторит ошибок бывшей администрации в отношениях с Турцией.

Вице-премьер отметил, что Анкара также рекомендует и призывает администрацию Трампа пересмотреть свои взгляды на два вопроса, которые важны для американо-турецких отношений.

«Первый касается выдачи Фетуллаха Гюлена, главаря террористического течения, сторонники которого 15 июля 2016 года предприняли попытку военного переворота в Турции. Во-вторых, Вашингтон должен прекратить поддержку террористам PYD (сирийское крыло PKK)», - пояснил Куртулмуш.

Вице-премьер отметил, что Анкара поднимет вопрос выдачи Гюлена и перед администрацией Трампа.

«Наша позиция не связана с желанием оказать давление на судебные инстанции США, а продиктована стремлением добиться от Трампа четкой позиции по этому вопросу. Новая администрация США должна сделать свой выбор: или главарь террористического течения, который управляет парой-тройкой бандитов, или Турция с ее 80-миллионным населением», - подчеркнул Куртулмуш. 

Ф.Багирова

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