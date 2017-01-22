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Турция

В Турции задержали подозреваемого в обстреле офиса правящей партии 22.01.2017 19:27

В Турции полиция задержала подозреваемого в обстреле из гранатомета офиса правящей турецкой Партии справедливости и развития, сообщает Daily Sabah.

Мужчина был задержан на территории провинции Текирдаг. Отмечается, что при задержании у него было конфисковано оружие.

Кроме того, полиция допрашивает других подозреваемых в атаке.

Местные чиновники сообщили, что отпечатки пальцев, обнаруженные на гранатомете, совпадают с отпечатками находящегося в розыске члена Революционной народно-освободительной партии-фронта.

20 января в Стамбуле неизвестные обстреляли из гранатомета офис Партии справедливости и развития, а также выстрелили из гранатомета в здание управления безопасности.

Gazeta.ru

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