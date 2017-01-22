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Турция

Эрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке 22.01.2017 13:01

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом визите в США, в ходе которого он намеривается обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке.

"Турция выступает за территориальную целостность ближневосточных стран и не поддерживает попыток изменения карты региона. Сейчас обсуждается дата моего визита в Вашингтон. Безусловно, на переговорах с Трампом я хочу подробно обсудить эти вопросы", — заявил Эрдоган на пресс-конференции перед турне по странам Африки, в ходе которого он посетит Танзанию, Мозамбик и Мадагаскар.

По словам Эрдогана, Трамп сделал ряд заявлений, которые внимательно изучает турецкая сторона.

"Турцию интересует ситуация на Ближнем Востоке, в частности, позиция администрации Трампа по данному региону. Сегодня этот регион находится в огне. До турецкого руководства доходят некоторые высказывания по региону, и это беспокоит Анкару. Все это нужно обсудить", — отметил турецкий лидер.

По его словам, Турция — самая сильная страна на Ближнем Востоке, которая влияет на динамику процессов в регионе. "Если кто-либо, не имеющий отношения к региону, примет решения, которые не учитывают его специфику, вопреки справедливости, то это негативно отразится на человечестве в целом", — добавил Эрдоган.

РИА Новости

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