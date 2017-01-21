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Турция

Советник Эрдогана предложил создать буферную зону для беженцев в Сирии 21.01.2017 23:29

Главный советник президента Турции Ялчын Топчу считает необходимым создать буферную зону для беженцев в приграничных районах Сирии.

"Думаю, необходимо создать буферную зону в приграничных районах Сирии, чтобы туда могли прийти люди, бегущие от войны", — сказал Топчу в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".

По его мнению, "коалиционным силам нужно взять их под защиту, не вынуждая их скитаться по всему миру".

"Генсек ООН поддержал астанинский процесс и выразил надежду, что он будет результативным. Надеюсь, что принятые решения поддержат и другие страны и окажут содействие в положительном решении сирийского кризиса", — заключил Топчу.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации Ирана, Турции и России.

РИА Новости

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