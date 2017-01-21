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Турция

Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления 21.01.2017 07:00

Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, свидетельствуют результаты голосования.

За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение.

"Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом", — заявил, обращаясь к парламентариям, премьер Турции Бинали Йылдырым.

Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Для вынесения конституционных поправок на референдум было необходимо получить поддержку 330 из 550 депутатов парламента. Депутаты от ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосовали за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

РИА Новости

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