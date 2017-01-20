В крупную драку перешло обсуждение конституционной реформы в Великом национальном собрании Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet, конфликт возник между представителями правящей Партии справедливости и развития (АКР), выступающими за внесение изменений в Конституцию, и представленной в законодательном органе оппозицией, являющейся противником этих поправок.

Драка разгорелась после того, как независимый депутат Айлин Назлыака в знак протеста против законопроекта приковала себя наручниками к микрофонам на трибуне.

Тогда депутаты от АКР попытались стащить ее с трибуны, но на помощь к ней подоспели представители оппозиции, после чего и началась потасовка, в которой серьезно пострадали по одному депутату от каждого лагеря, которых вынесли из зала на носилках.