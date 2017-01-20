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Турция

«Будь моя воля, я сделал бы это снова»: «Стамбульский террорист» ничуть не сожалеет о содеянном - ФОТО 20.01.2017 15:05

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, признавшийся в учинении кровавого теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь и арестованный 17 дней спустя, продолжает давать показания.

Как сообщает Hürriyet, в ходе допроса Машарипов заявил, что ничуть не сожалеет о содеянном.

«Будь моя воля, я сделал бы это снова», - сказал террорист.

«Ребенок только помешает»

В ходе следствия полиция также вычислила ИГИЛ-овца, забравшего у Машарипова сына, которому 4 с половиной года. Он же передал террористу автомат Калашникова - тот самый, которым он расстреливал людей в Reina.

Машарипов рассказал следователям, что пособник сказал ему в районе Силиври: «Ребенок будет только мешать. Я заберу его и верну, когда будешь уходить из Стамбула».

Теперь, давая показания на допросе, он постоянно спрашивает: «Где мой сын?»

Цена убийства

Как уже сообщалось, инструкции Машарипов получал от главарей ИГИЛ в сирийской Ракке.  В ходе обыска в арендованной квартире, где оставался Машарипов, были обнаружены деньги. Из террористической ячейки были изъяты 197 тысяч долларов.

Подельники

В рамках следствия к настоящему времени арестовано 200 подозреваемых в терроризме, раскрыто 30 ячеек террористической организации.

Как сообщалось ранее, арестована и официальная жена Машарипова. В целом, как оказалось, у него было 4 жены. Последняя – 27-летняя сенегалка Дина была ему подарена впридачу к деньгам за совершение теракта в Стамубле.

Ф.Багирова

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