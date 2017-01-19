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Турция

В Турции по делу об убийстве российского посла арестован еще один полицейский 19.01.2017 21:53

В рамках расследования по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова задержан еще один полицейский.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, по делу ранее были задержаны сотрудники полиции Каан Бюльбюль, Сефа К., Уфук Дж., Кадир Ш., Огузхан О., Догукан С. и Билал Д.

После проведенных допросов один из полицейских – Сефа К. – был отпущен, а Каан Бюлбюль арестован и отправлен в тюрьму Синджан.

Остальные были отпущены с условием юридического контроля за ними.

Напомним, что в 18 января, в рамках расследования, было арестовано еще 2 человека, один из которых является полицейским.

Р.Д., И.А.

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