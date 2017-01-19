Источники большинства угроз, с которыми сегодня сталкивается Турция, находятся за пределами ее границ. Это также касается борьбы с террористами ИГИЛ, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на 35-й встрече глав местных администраций в Анкаре.

Он отметил, что Турция со всей стойкостью встречает попытки создать хаос и организовать путчи.

«Любая угроза национальной безопасности Турции в регионе будет устранена», - цитирует Эрдогана Anadolu.

«В борьбе с террористами PKK только за последние 1,5 года погиб 871 турецкий военнослужащий и сотрудник полиции. Кроме того, погибли 337 мирных жителей. За этот же период обезврежено около 10 тысяч террористов, задержано около 12 тысяч боевиков PKK и их пособников», - сказал Эрдоган.

Относительно хода операции «Щит Евфрата, президент Турции отметил, что в Анкаре прекрасно знают, по каким причинам затягивается операция по освобождению сирийского города Эль-Баб от террористов ИГИЛ.

По его словам, сегодняшние достижения Турции основываются на двухтысячелетних традициях государственности. Он отметил, что внешние силы пытаются добиться раскола Турции, однако Анкара не намерена останавливаться на достигнутом, в том числе по вопросу реализации мега-проектов.

Эрдоган отметил также, что в Турции до сегодняшнего дня не ущемлялись, и не будут ущемляться свобода слова и вероисповедания.

«Понятие свободы предполагает право на человеческие условия жизни. Мы ведем активную работу в этом направлении. Для нас понятие свободы ассоциируется с мега-проектами, такими как мост Явуза Султана Селима, тоннель «Мармарай», Евразийский тоннель, мост Османгази, мост Чанаккале, третий аэропорт Стамбула», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова