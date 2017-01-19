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Турция

Тела членов экипажа рухнувшего под Бишкеком Boeing доставлены в Стамбул – ФОТО 19.01.2017 15:32

Тела трех членов экипажа грузового самолета Boeing 747-400, потерпевшего крушение 16 января под Бишкеком, доставлены в Турцию.

Самолет Turkish Airlines доставил в Стамбул тела командира экипажа Ибрагима Гюрджана Диранджи, второго пилота Казыма Ондюла и техника Ихсана Коджи, сообщает Anadolu.

Тело четвертого члена экипажа - Мелиха Аслана будет отправлено в Турцию после завершения соответствующих процедур.

Грузовой Boeing 747 авиакомпании ACT, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, потерпел крушение утром 16 января. Жертвами крушения стали более 30 жителей поселка Дача Су близ аэропорта «Манас» в Бишкеке. Также в авиакатастрофе погибли все члены экипажа самолета.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему кыргызскому коллеге и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.

В то же время, как сообщает сегодня Sputnik Кыргызстан, министр транспорта и коммуникаций, заместитель председателя правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы Жамшитбек Калилов сообщил, что «черные ящики» рухнувшего под Бишкеком Boeing немного повреждены.

«Вчера «черные ящики» были переданы представителям МАК, а сегодня их уже отправили в Москву. О сроках расшифровки не говорят. Ящики немного повреждены, подгорели. Опасности, что их не смогут прочесть, нет, но есть предположение. Если не удастся расшифровать записи с них — отправим либо во Францию, либо в США», - сказал член комиссии.

По его словам, специалисты МАК разделились на три группы: первая работает непосредственно на месте происшествия, вторая осматривает взлетно-посадочную полосу и светосигнальную систему, а третья находится в «Кыргызаэронавигации».

Ф.Багирова

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