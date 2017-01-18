Глава турецкого Генштаба призвал союзников по НАТО более активно поддерживать Анкару

Глава Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар призвал страны НАТО выступить с более конкретными шагами по поддержке шагов Анкары в сфере борьбы с терроризмом.

Выступая на 176-ом заседании глав генштабов Военного комитета НАТО в Брюсселе, генерал Акар отметил, что Альянс должен взять на себя большую ответственность в вопросах, связанных с борьбой с террористами, сообщает Anadolu.

Касаясь участия Турции в миссии НАТО в Афганистане, генерал Акар указал, что его страна готова продолжить вносить вклад в дело обеспечения мира и стабильности в этой стране.

В рамках заседания военного комитета НАТО, глава Генштаба Турции провел встречи с коллегами из США, Австрии, Украины, Румынии, Австралии, Израиля и Италии.

Ф.Багирова