В Стамбуле открылась фотовыставка, организованная туристическим представительством Азербайджана в Турции.

Как сообщает Anadolu, выставка организована туристическим представительством Министерства культуры и туризма Азербайджана в Турции и Управлением метрополитена Стамбула.

Экспозицию выставки составили 40 фотографий, на которых отображены исторические и туристические достопримечательности республики

«В Турции недостаточно знают об Азербайджане. Организуя выставку, мы хотели представить общественности различные реалии Азербайджана. Между двумя странами много общего: язык, религия, кухня, культура и многое другое»,- сказала директор представительства Нурлана Чакмак.

Выставка проходит на выставочной площадке станции метро Йеникапы и будет открыта до 22 января.

Ф.Багирова