Число погибших во время теракта около Университета Диджле в турецкой провинции Диярбакыр возросло до 4.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, еще двое ранены.

Все погибшие и раненые являются полицейскими, выполнявшими свой служебный долг.

Взрывное устройство было заложено и приведено в действие около университета террористами ПКК.

Р.Д., И.А.

18:52

Сегодня около Университета Диджле турецкой провинции Диярбакыр подорвалось взрывное устройство, установленное террористами ПКК.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, взрывное устройство было приведено в действие, когда рядом с университетом проезжал полицейский автомобиль.

В результате теракта один полицейский погиб, 4 – получили ранения различной степени.

Также в результате взрыва были разбиты стекла университета. Среди студентов наблюдалась паника.

Р.Д., И.А.