Число погибших во время теракта около Университета Диджле в турецкой провинции Диярбакыр возросло до 4.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, еще двое ранены.
Все погибшие и раненые являются полицейскими, выполнявшими свой служебный долг.
Взрывное устройство было заложено и приведено в действие около университета террористами ПКК.
Р.Д., И.А.
18:52
Сегодня около Университета Диджле турецкой провинции Диярбакыр подорвалось взрывное устройство, установленное террористами ПКК.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, взрывное устройство было приведено в действие, когда рядом с университетом проезжал полицейский автомобиль.
В результате теракта один полицейский погиб, 4 – получили ранения различной степени.
Также в результате взрыва были разбиты стекла университета. Среди студентов наблюдалась паника.
Р.Д., И.А.