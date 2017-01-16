Обвиняемый в связях с террористической организацией Фетуллаха Гюлена - FETÖ - сценарист сериала «Vatanım sensin» Ниджати Шахин исключен из творческой команды, работающей над проектом.

Компания «O3», выпускающая данный сериал, никак не комментирует распространенную в СМИ информацию об отстранении Н.Шахина от проекта «Vatanım sensin» в связи с его сотрудничеством с террористической организацией FETÖ.

О том, что Н.Шахин больше не является одним из членов творческой команды, работающей над сериалом «Vatanım sensin», стало ясно после выхода в эфир очередной серии этого исторического телевизионного проекта, в которой имя сценариста было вычеркнуто из титров.

История «Vatanım sensin» рассказывает о трагических событиях, связанных с главными действующими лицами, которых играют Халит Эргенч и Бергюзар Корел. Халит предстает в образе очень умного и крайне ответственного молодого человека, который знает, что значит любить свою Родину и быть ей верным. Его персонаж Джевет всегда отличался мужеством. Его супруга всегда стремится поддержать своего мужа. В центре сюжета оказывается история о временах, когда греки оккупировали город Измир. Азиза, супруга Джевет, остается одна с тремя детьми, когда ее муж отправляется вместе с войсками на поле битвы.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.