Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший 19 декабря посла России в Турции Андрея Карлова, и уничтоженный в ходе последовавшей за этим полицейской операции, похоронен на безымянном кладбище.

Как сообщает Karar, Алтынташ был похоронен 13 января.

В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело спустя 15 дней по окончании аутопсии, однако семья убийцы российского посла ранее заявила, что не станет его забирать, после чего оно было передано местным муниципальным властям для захоронения на безымянном кладбище.

Посол А.Карлов был застрелен в Анкаре во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями российского посольства в Турции и муниципалитета столичного района Чанкая.

Муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, где находится посольство России в Турции, именем Андрея Карлова. Также именем Андрея Карлова назван экспозиционный зал Центра современного искусства Чанкая.

Ф.Багирова