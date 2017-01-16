Туристы, планирующие посетить Турцию, должны четко понимать, что ситуация в этой стране ничем не отличается от обстановки в других государствах.
Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи.
«Угроза терроризма является глобальной проблемой, она не должна влиять на выбор туристов», - сказал он агентству Anadolu, подчеркнув, что страна и сегодня сохраняет туристическую привлекательность.
По его словам, терроризм может проявить себя в любой стране мира.
«Терроризм – это угроза глобального характера, и она не относится только к Турции, Франции, Бельгии, Тунису или Таиланду», - сказал Рифаи.
«Туристам, планирующим отдых в Турции, не о чем беспокоиться», - добавил он.
Он отметил, что за последние десятилетия сфера туризма Турции достигла серьезных успехов.
«Турцию посещают в среднем более 30 миллионов туристов в год, что является серьезным показателем в мире», - указал Рифаи.
Ф.Багирова