Вдоль границы Турции с Сирией и Ираком возведена модульная бетонная стена протяженностью 330 километров.

Об окончании работ сообщили в турецком Генштабе, передает «Анадолу».

Для обеспечения безопасности еще на 191-километровом отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.

Отмечается, что благодаря принятым мерам за последний год предотвращено более 57 тысяч попыток пересечения границы, причем большинство инцидентов (почти 90 процентов) пришлось на сирийский участок. Задержаны были свыше 420 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран. Большинство нарушителей — порядка 390 тысяч — сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся пересечь турецкую границу и примкнуть к действующей на территории Сирии и Ирака группировке «Исламское государство» (запрещена в России), по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

Благодаря начатой в августе прошлого года операции «Щит Евфрата» основная часть турецко-сирийской границы была очищена от боевиков, отмечает «Анадолу».

Протяженность турецкой границы с Сирией — примерно 820 километров, с Ираком — 350 километров.

Лента.ру