Максут Карал, экс-начальник службы безопасности президента Эрдогана в бытность его премьер-министром Турции задержан в Анталье.

Карал задержан управлением по контрабанде и организованной преступности полиции Антальи в рамках следствия по делу террористического течения Фетуллаха Гюлена - FETÖ/PDY, сообщает Habertürk.

Он обвиняется по статьям «членство в террористической организации» и «деятельность от имени террористической организации».

Начальник полиции 2-го класса Максут Карал официально вышел на пенсию 29 октября 2016 года.

Ф.Багирова