Мы продолжаем борьбу с террористическим течением Фетуллаха Гюлена и покончим с террористами ИГИЛ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании глав местных администраций в Анкаре.

«Турецкий народ увидел истинное лицо террористических организаций. Мы не свернем с намеченного пути и продолжим борьбу», - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция прекрасно осознает, что ее противниками в борьбе с терроризмом являются не сами террористические организации, являющиеся лишь инструментом для достижения целей, а стоящие за ними силы.

«Мы также понимаем, что без уничтожения террористов победить в этой борьбе невозможно. Именно поэтому мы приняли все меры для того, чтобы нейтрализовать террористов PKK», - подчеркнул турецкий президент.

Он указал на то обстоятельство, что боевики, входившие до вчерашнего дня в ряды террористов ИГИЛ, сегодня противостоят Турции в обличье боевиков PYD и YPG (сирийские ответвления PKK).

«Что касается террористического течения Фетуллаха Гюлена, то в нем собрались отбросы - лица, готовые на измену и бесчеловечность, - сказал Эрдоган. - Полагаю, что сомнения тех, кто до последнего не верил в роль террористического течения Гюлена в попытке военного переворота 15 июля в Турции, рассеялись после покушения на российского посла Андрея Карлова».

Ф.Багирова