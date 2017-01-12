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Турция

Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище 12.01.2017 15:28

Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший 19 декабря посла России в Турции Андрея Карлова, и уничтоженный в ходе последовавшей за этим полицейской операции, будет похоронен на безымянном кладбище.

Как сообщает Haberler, ввиду того, что семья Алтынташа отказалась забрать его тело, началась процедура подготовки захоронения убийцы российского посла на безымянном кладбище.

В соответствии с законодательством, близкие могли забрать тело спустя 15 дней по окончании аутопсии, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

После завершения всех процедур тело террориста будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

Нападение на посла Карлова произошло в Анкаре во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Турции и муниципалитета столичного района Чанкая.

Муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, где находится посольство России в Турции, именем Андрея Карлова. Также именем Андрея Карлова назван экспозиционный зал Центра современного искусства столичного муниципалитета Чанкая, где было совершено покушение на российского дипломата.

Ф.Багирова

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