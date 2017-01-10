В Турции в управление полиции попытался проникнуть смертник - ФОТО - ВИДЕО

В турецком Газиантепе у полицейского управления завязалась перестрелка, в здание пытались проникнуть террористы.
Как сообщает Habertürk, один из них был ликвидирован на месте, позже выяснилось, что это был смертник, готовящийся совершить самоподрыв.
Второму террористу в ходе перестрелки удалось скрыться, в настоящее время он разыскивается полицией. В то же время не исключается, что злоумышленников было больше.
Инцидент произошел приблизительно в 15.15 по турецкому времени в квартале Инджилипынар Газиантепа.
На место происшествия прибыли саперы.
В районе значительно усилены меры безопасности.
Ф.Багирова