В Турции в управление полиции попытался проникнуть смертник - ФОТО - ВИДЕО

В турецком Газиантепе у полицейского управления завязалась перестрелка, в здание пытались проникнуть террористы.

Как сообщает Habertürk, один из них был ликвидирован на месте, позже выяснилось, что это был смертник, готовящийся совершить самоподрыв.

Второму террористу в ходе перестрелки удалось скрыться, в настоящее время он разыскивается полицией. В то же время не исключается, что злоумышленников было больше.

Инцидент произошел приблизительно в 15.15 по турецкому времени в квартале Инджилипынар Газиантепа.

На место происшествия прибыли саперы.

В районе значительно усилены меры безопасности.

Ф.Багирова