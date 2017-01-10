Число погибших при обвале тента в мечети в Стамбуле увеличилось до трех человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В стамбульском районе Атакёй число погибших при обвале тента в мечети увеличилось до трех человек.
Как передает Haberler, об этом заявил глава муниципалитета по округу Бакыркёй Бюлент Керимоглу.
Ранее он сообщил об одном погибшем и более 10 травмированных.
На месте происшествия прибыли многочисленные бригады спасателей и медиков.
Тента в мечети рухнул, не выдержав тяжести снега. В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие на джаназе-намаз (погребальная молитва).
Отмечается, что на тот момент в мечети совершали джаназе-намаз по двоим покойным.
Мечеть в Атакёй является одной из наиболее больших и современных.
Ф.Багирова
16:27
Один человек погиб и более 10 травмированы при обвале тента в мечети в районе Атакёй Стамбула.
Как сообщает Hürriyet, об этом сообщил глава муниципалитета по округу Бакыркёй Бюлент Керимоглу.
Тента рухнул, не выдержав тяжести снега. В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие на джаназе-намаз (погребальная молитва).
На место происшествия прибыли бригады спасателей и медиков.
Пострадавшие госпитализированы.
Ведется расчистка местности от снега.
Ф.Багирова
16:07
В стамбульском районе Атакёй на головы людей рухнул тент в мечети.
Как сообщает Doğan, тента обвалилась, не выдержав тяжести снега.
В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие сюда на джаназе-намаз (погребальная молитва).
По предварительным данным, ранения получили приблизительно 10 человек.
На место происшествия прибыли бригады спасателей и медиков.
Ф.Багирова