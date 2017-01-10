Число погибших при обвале тента в мечети в Стамбуле увеличилось до трех человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В стамбульском районе Атакёй число погибших при обвале тента в мечети увеличилось до трех человек.

Как передает Haberler, об этом заявил глава муниципалитета по округу Бакыркёй Бюлент Керимоглу.

Ранее он сообщил об одном погибшем и более 10 травмированных.

На месте происшествия прибыли многочисленные бригады спасателей и медиков.

Тента в мечети рухнул, не выдержав тяжести снега. В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие на джаназе-намаз (погребальная молитва).

Отмечается, что на тот момент в мечети совершали джаназе-намаз по двоим покойным.

Мечеть в Атакёй является одной из наиболее больших и современных.

Ф.Багирова

16:27

Один человек погиб и более 10 травмированы при обвале тента в мечети в районе Атакёй Стамбула.

Как сообщает Hürriyet, об этом сообщил глава муниципалитета по округу Бакыркёй Бюлент Керимоглу.

Тента рухнул, не выдержав тяжести снега. В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие на джаназе-намаз (погребальная молитва).

На место происшествия прибыли бригады спасателей и медиков.

Пострадавшие госпитализированы.

Ведется расчистка местности от снега.

Ф.Багирова

16:07

В стамбульском районе Атакёй на головы людей рухнул тент в мечети.

Как сообщает Doğan, тента обвалилась, не выдержав тяжести снега.

В момент обвала в мечети находились люди, пришедшие сюда на джаназе-намаз (погребальная молитва).

По предварительным данным, ранения получили приблизительно 10 человек.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и медиков.

Ф.Багирова