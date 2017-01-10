Эрдоган: Турция ведет борьбу в атмосфере хаоса

Турция столкнулась с внешним и внутренним давлением, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с главами местных администраций.

«Но пока турецкий народ сохраняет единство и сплоченность, никакие угрозы не смогут заставить Турцию свернуть с намеченного пути», - заявил он, сообщает Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не делает различий между террористическими организациями: «Для нас не имеет значения, где совершаются теракты - в Брюсселе, Париже, Стамбуле или Измире».

По его словам, Анкара с сожалением воспринимает тот факт, что страны, которые в свое время заявляли о приоритетности борьбы с ИГИЛ, сегодня дошли до того, что покровительствуют террористам.

«Проекты, которые не учитывали исторических, религиозных, этнических и культурных особенностей региона, терпят крах. Турция ведет борьбу в атмосфере хаоса, чтобы сделать все возможное для своих национальных интересов и интересов своих собратьев», - сказал президент.

Глава турецкого государства отметил, что главное условие успеха борьбы Турции на международной арене – единство внутри самой страны: «Турция потеряет уважение, если в ней не будет атмосферы безопасности, стабильности и процветания. Именно этого и добиваются недруги Турции, по установке которых нашу страну поочередно атакуют террористы».

Он призвал проявить бдительность в связи с попытками сторонников FETÖ и PKK проникнуть в госструктуры: «Очистка госведомств от пособников террористов имеет такое же важное значение, как и ликвидация вооруженных боевиков в ходе антитеррористических операций, так как обе эти структуры взаимосвязаны».

Глава государства подчеркнул, что Турция вынуждена бороться с терроризмом собственными силами. «Те, кто не понимает или отвергает эту истину, закрывает глаза на реальное положение вещей. Поэтому Турция обязана быть сильной», - сказал он.

«Все террористические организации являются врагами Турции и ее народа. Это свора убийц, шайка бандитов, чьи руки обагрены кровью, которой управляют внешние силы. Террористы – это современные варвары», - заявил Эрдоган.

Ф.Багирова