А ну-ка, догони. В Турции ребенок играючи укусил щенка - ВИДЕО

Удивительных примеров дружбы ребенка с животным немало, а забавная история, приключившаяся в Турции, наверняка станет одной из часто рассказываемых… и показываемых.

В районе Догубаязит, что в провинции Агры, маленький мальчик подружился со щенком.

Он часто выбегает во двор, чтобы поиграть с верным другом. У них много общих интересов: вместе попрыгать, побегать по лужам, поиграть в прятки или догонялки.

Но видно на этот раз друзья что-то не поделили – и щенок укусил малыша, заставив его заплакать.

Но мальчуган оказался не робкого десятка – видимо, поняв, что слезы тут не помогут, он не на шутку разозлившись …поймал и укусил собачку сам.

Как все происходило – смотрите в видео ниже:



Ф.Багирова