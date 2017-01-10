Арда Туран, Кыванч Татлытуг, Мурат Боз и другие звезды - в проекте #BenimAdımFethiSekin - ФОТО - ВИДЕО

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT 1 разместила в своем Twitter хэштег, посвященный героическому полицейскому Фетхи Секину, пожертвовавшему жизнью ради того чтобы предотвратить чудовищный теракт возле Дворца правосудия Измира.

В прошлый четверг сотрудник измирской дорожной полиции Фетхи Секин, имея при себе только табельное оружие, противостоял вооруженным до зубов террористам, попытавшимся предпринять террористическую атаку на здание городского суда.

Уничтожив одного боевика, Фетхи погиб, сраженный пулей другого. Сразу после этого экстремистам все же удалось привести в действие заминированный автомобиль, взрывом убило сотрудника суда, но если бы не молниеносная реакция Фетхи Секина, жертв в измирском теракте могло бы быть гораздо больше.

Дома у Фетхи осталось трое детей…

#BenimAdımFethiSekin

В проекте под этим хэштегом приняли участие известные общественные деятели Турции, а также самые яркие звезды турецкого кино, шоу-бизнеса, спорта.

В клипе они рассказывают историю трагической гибели героя.

В проекте TRT приняли участие глава Союза палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, генеральный директор TRT Шенол Гёка, глава Фонда страхования вкладов – Сбербанка Шакир Эрджан, председатель правления Турецких авиалиний Илькер Айджи, главный тренер сборной Турции по футболу Фатих Терим, капитан национальной сборной Арда Туран, звезды, телевидения, кино и эстрады Кыванч Татлытуг, Энгин Алтан Дюзъятан, Октай Кайнарджа, Вильма Эллес, Демет Акалын, Мурат Боз, Мурат Йылдырым, Мустафа Джеджели, Бурджу Эсмерсой, Ченгиз Куртоглу, Кутси, Эмре Алтуг, Эсра Эрол, Пелин Чифт, Ханде Фырат, Огуз Хаксевер, Шорай Узун, Эрхан Челик и другие.

«А потом у меня закончились пули…»

Под кадры с похорон Фетхи Секина они рассказывают:

«Меня зовут Фетхи Секин. Мне 43 года. Родом из Эльязыга. Вчера я дежурил у измирского суда. Я работаю в дорожной полиции.

Я увидел этих дьяволов в машине, и сразу все понял. Приказал остановиться, они не остановились. Сначала спрыгнул один, потом – второй. Начали стрелять. Я крикнул: «Пока у меня есть пули, я не дам вам пройти!», и сделал это. Я бросился за подонками. Они стреляли, стрелял и я.

Я смотрел на них, а перед глазами стояли наши дети. Я стоял, стоял до последнего, пока наши не подоспели.

А потом у меня закончились пули…

Выстрелил. Не вышло.

Предательская пуля - она нашла меня - и я упал.

Все же мы не дали этим демонам пройти во Дворец правосудия.

Подоспели наши ребята. Застрелили их.

Подняли меня с земли. Сказали: «Пойдем домой», и я ответил: «Хорошо».

Пошли к нам, дома были дочки – они не открыли. Я же всегда их предупреждал – смотрите, никому не открывайте. Они прокричали из-за двери: «Папы нет. Он говорил, чтобы мы не открывали».

«Родная, мы друзья твоего папы»,- сказали они.

Сын у меня – Толунай - старший. Ему 16.

Средняя Дила – ей 15.

И младшенькая – Нисан, ей только 8.

Вернулась Рабия – моя жена, спутница жизни, мать моих детей.

Они еще не успели ничего сказать, а она уже все поняла…

«Живи долго, сестра, - сказали они. – Фетхи был один против десятков пуль. Он не пропустил тех подонков во Дворец. Стрелял до последнего. Стал шехидом, теперь будет жить вечно».

…Я – полицейский Фетхи Секин. Не говорите, что я умер. Вчера я заново родился»…

Ф.Багирова