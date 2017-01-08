Турецкая полиция установила личность преступника, подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает газета Daily Sabah.

По информации издания, нападение совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный под кодовым именем Абу Мухаммед Хорасан. Сообщается, что правоохранители выясняют подробности о прошлом подозреваемого.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом мужчина застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 посетителей, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, из них 16 — иностранцы, еще 69 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

РИА Новости