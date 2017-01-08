Министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его министерство подверглось кибератакам из США.

Об этом сообщает портал Turkish Minute.

Как напоминает портал, в последнее время из-за отключений электричества участились жалобы жителей Стамбула и окружающих городов. На прошлой неделе Албайрака, зять президента Тайипа Эрдогана, написал в своем Twitter, что сделал "серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации", но этот твит был высмеян пользователями социальных сетей.

"Вчера мы были свидетелями массивной кибератаки из США. Такие атаки на разные департаменты министерства энергетики происходили систематически, однако мы отразили их все", — заявил Албайрак в эфире местного ТВ.

РИА Новости