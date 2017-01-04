Властям Турции удалось установить личность террориста, который в новогоднюю ночь устроил бойню в ночном клубе в Стамбуле.

Об этом заявил в среду, 4 января, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству Anadolu, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Оглашать имя преступника министр не стал. Его розыск продолжается.

Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта. В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек.

В ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь у входа в популярный ночной клуб в Стамбуле, застрелив полицейского, а затем продолжил беспорядочную стрельбу внутри помещения. В результате нападения 39 человек погибли и 65 были ранены.

Ранее правоохранительные органы Турции объявили подозреваемым 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхью Машрапова. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Сам Машрапов все обвинения отрицает. Он рассказал некоторые подробности пребывания в Турции, в частности сообщил, что «турецкие правоохранительные органы уже опрашивали его в связи со схожей внешностью».

Вскоре выяснилось, что гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов не имеет отношения к теракту в Стамбуле.

1news.az