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Турция

Информацию о российском после в Турции собирали за несколько месяцев до его убийства 04.01.2017 11:38

Через компьютер адвоката Серкана О., который был соседом убийцы российского посла в Турции, информацию о действиях дипломата начали собирать в октябре 2016 года.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на турецкое издание «Anadolu».

О сборе информации стало известно во время расследования дела.

По данным Anadolu, эксперты изучили данные компьютера соседа убийцы – Мевлюта Алтынташа – и узнали, что в октябре с его помощью неоднократно искали информацию о российском дипломате. Среди запросов были, в том числе, видеозаписи с участием Карлова.

Следователи не уточнили, кто именно и при каких обстоятельствах искал информацию о Карлове. Сейчас они выясняют, с кем в это время встречался Алтынташ.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии выставки в центре современного искусства. Его убил 22-летний Мевлют Алтынташ. В момент совершения преступления он выкрикивал исламистские лозунги. Алтынташ был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

Алтынташ служил в полиции, однако его отстранили от работы во время расследования дела о попытке военного переворота в Турции. Его отец рассказал, что поведение сына начало меняться после знакомства с человеком по имени Секран. Подробности о нем он не рассказывал.

1news.az

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