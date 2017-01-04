В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.
РИА Новости
İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı - Habertürk https://t.co/22lhqo20tG #Haberler pic.twitter.com/h4LRUcWohb— NewsJS TR (@newsjs_tr) 4 января 2017 г.