В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.

РИА Новости