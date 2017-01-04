USD1.7707
EUR1.8644
RUB0.0293
Brent58.03
WTI54.88
Золото1 148.46
S&P 500 Index2 238.83
Nikkei 22519 114.37
Турция

Эрдоган назвал цель теракта в Стамбуле 04.01.2017 17:07

Президент Турции уверен, что нападение должно было настроить граждан страны друг против друга и усилить раскол в обществе.

Однако Турция не опустится до этого, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что страна борется за независимость, передают российские СМИ.

Сегодня стало известно, что турецкий парламент продлил чрезвычайное положение еще на 3 месяца. Этот режим ввели прошлым летом после попытки военного переворота. 

В ночь на 1 января вооруженный мужчина ворвался в клуб «Реина» в Стамбуле, убив на входе охранника и полицейского. Он начал беспорядочно стрелять в людей. Погибли 39 человек, были ранены 70 посетителей.

Всего же в момент нападения в клубе было около 500 человек.

Читайте по теме:

Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле - 16 иностранцев - ФОТО - ВИДЕО

Cтали известны имена граждан Азербайджана, раненных в ходе теракта в Стамбуле

Установлено, что погибшая в результате теракта в Стамбуле азербайджанка была гражданкой России - ОБНОВЛЕНО

А.А.

2704количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Погибшая в турецком клубе азербайджанка отправилась в Стамбул за новой жизнью – ФОТО«Самый привлекательный преступник» поделился фотографиями своей красивой жизни – ФОТОВ США двухлетний ребенок спас брата-близнеца - ВИДЕОМВД прокомментировало информацию о розыске «террориста из Сирии» - ФОТОКуда отвез Криштиану Роналду свою новую возлюбленную? - ФОТОАтака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле – ФОТОЦветы, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОККака с новой возлюбленной после 10 лет брака – ФОТО – ВИДЕОСкончался известный азербайджанский журналист

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 января23:30 Лукаш Дроппа: «Почему я должен переходить в предпоследнюю команду Азербайджана?»23:12 В одном из ресторанов Стамбула произошла стрельба, есть раненые - ФОТО22:55 Гутерреш встретиться с главой МИД Турции22:12 «Нефтчи» подписал чилийского полузащитника21:22 Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США20:33 «Боавишта» арендовала голкипера19:42 Азербайджан: маленькая страна блокирует доминирование Москвы на всем Ближнем Востоке18:38 Клуб Шейдаева полностью обновил защитную линию17:58 НАТО не играет никакой роли в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта – Зампомощника генсека НАТО17:36 Атака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО17:20 Цветы, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОК17:07 Эрдоган назвал цель теракта в Стамбуле16:58 Скончался известный азербайджанский журналист16:50 Куда отвез Криштиану Роналду свою новую возлюбленную? - ФОТО16:31 МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена