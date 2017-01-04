Президент Турции уверен, что нападение должно было настроить граждан страны друг против друга и усилить раскол в обществе.

Однако Турция не опустится до этого, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что страна борется за независимость, передают российские СМИ.

Сегодня стало известно, что турецкий парламент продлил чрезвычайное положение еще на 3 месяца. Этот режим ввели прошлым летом после попытки военного переворота.

В ночь на 1 января вооруженный мужчина ворвался в клуб «Реина» в Стамбуле, убив на входе охранника и полицейского. Он начал беспорядочно стрелять в людей. Погибли 39 человек, были ранены 70 посетителей.

Всего же в момент нападения в клубе было около 500 человек.

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А.А.