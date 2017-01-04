Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки.

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности.

«Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена», - заявил Чавушоглу в среду, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Власти Турции обвиняли Гюлена в причастности к попытке переворота в стране 16 июля 2016 года и потребовали от США его экстрадиции.

А.А.