Парламент Турции проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота.

Решение парламента вступит в силу 19 января, сообщают Би-би-си.

Таким образом, режим чрезвычайного положения просуществует в Турции как минимум до середины апреля, а общая продолжительность этого режима составит девять месяцев.

Поводом для продления чрезвычайных полномочий правительства стало нападение на ночной клуб в Стамбуле, совершенное неизвестным стрелком в новогоднюю ночь. Тогда погибли почти 40 человек.

Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ, запрещенная во многих странах, включая Россию. Эта группировка брала на себя ответственность и за другие нападения в Турции.

Турецкие власти уже во второй раз продлевают срок действия режима чрезвычайного положения, введенного в прошлом июле на три месяца. В первый раз такое решение приняли в октябре 2016 года.

Режим чрезвычайного положения был введен после неудачной попытки государственного переворота 15 июля прошлого года. В ходе переворота погибли около 250 человек.

1news.az