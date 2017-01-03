Знаменитые Бранденбургские ворота накануне вечером окрасились в цвета флага Турции в память о жертвах теракта в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina.

Бургомистр Берлина Михаель Мюллер заявил, что подсветка одного из символов города изменена в качестве символической поддержки городу-побратиму Стамбулу, сообщает Anadolu.

Мюллер направил письмо с соболезнованиями в адрес главы муниципалитета Стамбула Кадира Топбаша.

В новогоднюю ночь террорист-одиночка совершил вооруженное нападение на посетителей клуба Reina в районе Ортакёй в Стамбуле.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате теракта погибли 39 человек.

Министр здравоохранения Реджеп Акдаг заявил, что в больницах мегаполиса размещены 65 раненых, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Ф.Багирова