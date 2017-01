Спецслужбы Турции продолжают розыск киллера, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей элитного ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек.

Уже известно имя предполагаемого преступника и его гражданство – это 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.

В Сети появилось селфи-видео террориста, на котором он снимает себя на камеру мобильного телефона на стамбульской площади Таксим.

Сегодня CNN Türk продемонстрировала видеозапись, на которой предполагаемый преступник, по всей видимости, проходит паспортный контроль.

На записи видно, как предполагаемый киллер спокойно выслушивает чиновника, изучает документы, кивает, а потом почти все время смотрит в сторону и оглядывается.

Напомним, что убийца зашел в клуб Reina, где шло празднование Нового года, в 01:15 1 января, а вышел в 01:22. В клубе было более 700 человек. Судя по записи с камер наблюдения, террорист начал стрелять, уже приближаясь к охраняемому заведению. За 7 минут убийца успел пару раз поменять магазин с патронами. В теракте погибли 35 человек, 69 были ранены.

На данный момент полиция арестовала 14 подозреваемых в причастности к нападению на ночной клуб, в том числе, членов семьи киллера. Поиск сумевшего скрыться нападавшего продолжается. Ответственность за теракт взяла себя террористическая организация ИГИЛ.

Ф.Багирова

Turkish media releases footage of the #Istanbul attacker having his passport checked #Turkey pic.twitter.com/8iXoinkPQR