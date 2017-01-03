39 погибших, 65 раненых - страшная статистика чудовищного теракта в элитном ночном клубе Стамбула – Reina. На данный момент установлена личность 38-ми из 39-ти жертв «стамбульского стрелка».

В их числе:

11 граждан Турции,

7 граждан Саудовской Аравии,

3 гражданина Ирака,

3 гражданина Ливана,

по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко,

по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции,

еще одно тело до сих пор не опознано.

«Мы услышали автоматную очередь. После первых выстрелов мы уже лежали на полу. Я прятался за столом, сидя на полу. Но, наверное, мое плечо было видно из-за стола. Он стрелял по тем, кто лежал на полу», - рассказывает ливанец Франсуа аль-Асмар, который чудом выжил при нападении.

«Мне пришлось притвориться мертвым»

«Он не стрелял в воздух, а расстреливал тех, кто лежал на полу. Если бы я всем телом лежал на полу, меня бы всего изрешетило. Но я сидел. Он попал в меня.

Это было довольно быстро. Когда он меня ранил, я сполз на пол. Мне пришлось притвориться мертвым, чтобы он больше не стрелял в меня», - вспоминает Франсуа ту страшную ночь в стамбульском Ортакёй.

Американец Джек Раак также считает, что остался жив потому, что лежал на полу и сумел притвориться мертвым.

Раак выжил в бойне благодаря мобильному телефону - выпущенная террористом пуля попала ему в бедро и могла задеть жизненно важные артерии, однако срикошетила от мобильника и застряла в колене.

Еще один выживший посетитель вечеринки Мехмет Даг рассказал, что в какой-то момент оказался лицом к лицу с нападавшим у входа в клуб.

«Я впал в шок и не мог двинуться с места. Сначала он расстрелял полицейских, стоявших у входа. Потом стал стрелять в тех, кто стоял рядом. Потом нацелился на охранников. Убив большинство из них, он двинулся внутрь. - рассказывает Мехмет. - Затем мы услышали выстрелы, а через пару минут - звук взрыва, - продолжает Мехмет. - Когда нападавший смотрел на нас, он улыбался. Я прочитал у него на лице «вы можете идти».

Турецкий футболист Сефа Бойдас вспоминает, что ему пришлось буквально идти по телам, когда он пытался спастись из клуба. Он пришел туда примерно за 10 минут до начала нападения: «Мы услышали звуки выстрелов, и пошел дым. Некоторые женщины упали в обморок».

По его словам, многие люди могли быть задавлены в убегавшей толпе: «Люди буквально шли по телам. Моя девушка была на высоких каблуках. Я забросил ее на спину и так вынес из клуба».

…Тела 13 погибших, после судебно-медицинской экспертизы, уже выданы родственникам для захоронения. Родные остальных продолжают ожидать результатов экспертизы.

В их числе Мирей Муселлем – супруга ливанского банкира Хейкель Муселлем.

Сама Мирей тоже была в клубе вместе с мужем, и была ранена. Теперь она ждет, когда ей выдадут тело погибшего супруга.

Погибли на посту

21-летний полицейский Бурак Йылдыз – родом из Мерсина, в ту ночь находился при исполнении.

Мать Бурака слегла с нервным срывом после того как ей сообщили страшную весть о том, что ее сын стал шехидом. На балкон дома Йылдыза вывешен турецкий флаг.

Сотрудники службы безопасности:

Юнус Гёрмек

Фатих Чакмак выжил при террористической атаке на Vodafone Arena. Выжить на этот раз ему не удалось, в Reina он погиб одним из первых.

Фатих очень гордился своей фотографией со звездой футбола Зинетдином Зиданом.

Хатидже Карджылар-Коч, 27 лет

А дома Хатидже ждала трехлетняя дочь Хиранур.

Вечеринка с друзьями

Финансовый консультант Мустафа Кая. Новогоднюю ночь он планировал провести вместе с друзьями. Похоронили Мустафу в родном Кастамону.

Айхан Арык

В Reina он пригласил приехавших к нему из-за границы друзей.

Айхан ждал их на входе в клуб. Там же и был застрелен террористом.

Айхану было 47 лет. У него осталось двое сыновей.

Иракский студент

Мустафа Джалал Ахмад Аббас приехал в Турцию из Ирака, чтобы поступить в университет Kemerburgaz.

Кенан Кутлук

Официант в Reina.

Был женат, имел двоих детей.

Месут Гюрбуз

28 лет. Родом из Сиваса.

Приехал из Германии на новогодние каникулы.

Мустафа Сезгин Сеймен

Вместе с невестой встречал в клубе новый год. Готовились к свадьбе…

Теперь она провожает любимого в последний путь…

Израильтянка Леанне Нассер

Леанне Нассер было всего 19 лет. Была в клубе вместе с друзьями.

Гости из Ливана

В теракте погибли трое ливанцев.

Одна из них – Рита Шами, дочь известного в своей стране бизнесмена Ильяса Шами.

Рите Шами было 26 лет.

Гражданин Ливана Ильяс Вардини, 26 лет.

Родные Ильяса, узнав о трагедии, не могут прийти в себя.

Ильяс Вардини с любимой девушкой Мелиссой Паппалардо.

Рита Шами (вторая слева), Бушра Дувейхи (вторая справа), Ильяс Вардини – тремя неделями раньше в клубе в Бейруте.

Тела трех граждан Ливана привезли для похорон в Бейрут.

Нурана Гасанова

Азербайджанка по национальности, гражданка России.

Сотрудник генерального консульства России в Стамбуле Сергей Романов сказал, что ведется сбор соответствующих документов для отправки тела в Баку: «Компания, которая занимается похоронами иностранных граждан, подготовит соответствующие документы. Остальные документы подготовят в консульстве».

С.Романов подчеркнул, что сразу после этого тело отправят в Азербайджан на самолете.

Иорданский миллиардер

В числе погибших – один из богатейших людей в Иордании, владелец 13-ти компаний Мухаммед аль-Шарраф.

Индийская модель

В теракте погибли двое граждан Индии – модель Куши Шах,

и известный актер Абис Ризви.

Мать двоих детей

Иорданка Алаа аль-Мухандис жила в Онтарио, Канада. Была матерью двоих детей.

Керим Айкыл

Специально приехал в Стамбул из Бельгии, чтобы встретить Новый год вместе с любимой девушкой…

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Турецкий телеканал NTV сообщил, что некоторые посетители, пытаясь спастись, в панике прыгали в Босфор…

Ночной клуб Reina расположен в районе Ортакёй на берегу Босфора. Элитный клуб нередко посещают знаменитости, он широко популярен, особенно среди молодежи.

Напомним, что киллер зашел в клуб Reina, где шло празднование Нового года, в 01:15 1 января, а вышел в 01:22. В клубе было более 700 человек. Судя по записи с камер наблюдения, террорист начал стрелять, уже приближаясь к охраняемому заведению. За 7 минут убийца успел пару раз поменять магазин с патронами.

Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в Reina. Предполагается, что им является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.

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На данный момент полиция арестовала 14 подозреваемых в причастности к нападению на ночной клуб, в том числе, члены семьи киллера. Поиск сумевшего скрыться нападавшего продолжается. Ответственность за теракт взяла себя террористическая организация ИГИЛ.

…На похороны жертв нападения приходят сотни людей.

Ф.Багирова